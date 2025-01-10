Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 1 dedektör, 1 hilti, 50 metre uzatma kablosu ile kazı çalışmalarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN