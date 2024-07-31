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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelileri suçüstü yakaladı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Aydıncık ilçesi sınırlarında bazı şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçerek operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı suçüstü yakaladı. Kaçak kazı da kullanılan çeşitli malzemelerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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