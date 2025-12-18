Tarihi eser peşindeki defineciler jandarmaya takıldı

Mersin'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda; 3 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 GPS cihazı, 1 dağcı kemeri, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 4 eldiven, 2 el feneri ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet gram altın, 1 yuvarlak bakır obje, 1 yüzük ve 12 çeşitli renk ve boyutlarda taş ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN