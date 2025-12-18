Haberler

Tarihi eser peşindeki defineciler jandarmaya takıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, kazı aletleri ve tarihi eser niteliğinde çeşitli materyaller ele geçirildi.

Mersin'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda; 3 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 GPS cihazı, 1 dağcı kemeri, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 4 eldiven, 2 el feneri ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet gram altın, 1 yuvarlak bakır obje, 1 yüzük ve 12 çeşitli renk ve boyutlarda taş ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
