Tarsus'ta 14 yaşındaki ikiz kardeşleri bıçaklayan çocuk yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki E.B.Ş. ikiz kardeşleri bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrasında kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ikiz kardeşleri bıçaklayarak yaralayan 14 yaşındaki çocuk yakalandı.
Olay, Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki E.B.Ş., daha önce kavga ettiği ikiz kardeşlerle karşılaştı. E.B.Ş. tartıştığı iki çocuğu bıçakladı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin, olayda kullandığı bıçağı olay yerinde bıraktığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan 14 yaşındaki ikizler K.K.İ. ile T.E.İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN