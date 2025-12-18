Haberler

Yabancıların pasaportlarına el koyup fuhuş yaptıran şebeke çökertildi: 3 tutuklama

Mersin'de yabancı uyruklu şahısları borçlandırarak fuhuş yaptıran bir şebeke çökertildi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda fuhuşa dair çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Mersin'de yabancı uyruklu şahısları borçlandırıp pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran şebeke çökertildi, yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şahısları borçlandırarak pasaportlarına el koyan ve fuhuş yaptıran şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin deşifre olmaması için fuhuş yaptırdığı kişilere gruplar halinde giriş çıkış yaptırdığı belirlendi. İstihbari bilgiler üzerine, şebekeye yönelik Mersin merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin'de 3, Bingöl'de ise 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 12 adet cep telefonu, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan 2 yabancı uyruklu kadın ise deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi. - MERSİN

