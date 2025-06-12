Mersin'de Evde Yangın: Yaşlı Adam Son Anda Kurtarıldı

Evde yangın çıktı, yaşlı adam son anda kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bitkin halde olan yaşlı adam komşuları tarafından kurtarılarak gelen sağlık ekibiyle hastaneye gönderildi. Yangın ise itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mekisindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bacağından rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki Kadir Ersöz'ün evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri ve komşular yardıma koşarken 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Bu sırada komuşlar dumandan etkilenerek bitkin düşen yaşlı adamı evden çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Ersöz'ü ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü.İtifaye ekipleri de yangını söndürerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.