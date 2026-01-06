Haberler

Elektrikli soba yangına neden oldu: Daire alev alev yandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli sobadan çıkan yangında aile bireyleri, üç çocuklarını son anda dışarı çıkararak yangından kurtuldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken aile bireylerinin çocuklarını son anda dışarı çıkardığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı. Yangın sırasında aile bireyleri 3 çocuğunu daireden son anda çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluşurken incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

