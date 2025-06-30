Mersin'de Drift Yapıp Trafiği Kapatan Araç Sahiplerine Cezalar Kesildi

Mersin'de trafiği kapatan 3 ve drift atan bir araç polisin çalışmasıyla bulunarak sahiplerine 52 bin 531 TL para cezası kesildi, bir sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, merkrez Mezitli ilçesinde yolu usulsüzce trafiğe kapatıp drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında trafiği kapatan 3, drift atan bir araç tespit edildi. Araç sahiplerine Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, drift atmak, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurmak suçlarından idari para cezası uygulandı. Uygulanan ceza miktarının toplam 52 bin 531 TL olduğu öğrenildi.

Ayrıca, dirft atan sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreli el konuldu. - MERSİN