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Mersin'de doktora darp iddiası

Mersin'de doktora darp iddiası

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen bir kadına, randevusuz olmasına rağmen doktor tarafından randevu verildi. Daha sırası gelmeden Psikiyatri Uzmanı Dr. N.Y.'nin odasına giren kadın hasta, kapıyı içeriden kilitleyip, doktoru darp etmeye başladı. Hastanın elinden zor kurtulan kadın doktor ise acil servisteki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Saldırgan hastanın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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