Mersin'de boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi

Mersin'de boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi
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Mersin'de boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi.

Mersin'de boğularak hayatını kaybeden Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi

ANKARA - Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da toprağa verildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında arkadaşlarıyla beraber denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Lise öğrencisi Mehmet Erdem Akdeniz için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Mehmet Erdem Akdeniz'in öğretmenleri, arkadaşları ile ailesi katıldı. Cenazede Baba Ramazan Akdeniz güçlükle ayakta durdu.

Akdeniz'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Hem bakanımız Yusuf Tekin hocamızın hem bakanlığımızın taziyelerini iletmek istiyorum. Aziz gençler bu musallada az önce hocamızın bize namazını kıldırdığı genç kardeşlerimiz, dünya hayatı doğdular. Şimdi de ahiret hayatına doğuyorlar. Burada yavrumuz Mehmet Erdem bir kazada hükmen şehit olarak bir deniz kazasında rahmetli olmuştur. Bu yavrumuz meslek eğitim merkezimizde siz gençlerimizin arkadaşı olarak aranızda bulunurken şimdi dünyamızdan hepimizin gideceği ahiret hayatına yolculuk yapmaktadır. Burada son vazifemizi yapmak için bir araya geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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