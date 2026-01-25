Haberler

Maganda komşu gencin ölümüne neden oldu
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşusunun rastgele ateş açması sonucu balkondan bakan 23 yaşındaki Baran Abdi gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkan H.K. silahla rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

