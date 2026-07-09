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Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti

Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti
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Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, 24 Haziran akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı. O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, duruma fark edip hızla müdahale ederek torununu kurtardı. Müdahale sırasında anneanne de elektrik akımından hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan minik Yamaç, annesi tarafından komşularının aracıyla Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 15 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Erdemci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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