Sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine ağaç devrildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde yol kenarındaki bir ağaç, sürücüsünün içinde bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mersin'de yol kenarında bulunan bir ağaç, sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Soli Center civarında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların otomobil üzerine ağaç devrildiği ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacın yolu kısmen kapatması nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
