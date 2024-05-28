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Mersin'de 6 DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı, 3'ü Sınır Dışı Edildi

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Mersin'de düzenlenen terör örgütü operasyonda 9 DEAŞ üyesi yakalandı. Yakalananlar arasından 6 kişi tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, teknik-takip çalışmaları sonucunda örgüt mensuplarının faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Mersin'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak mahkemeye çıkarılan 9 DEAŞ terör örgütü üyesinden 6'sı tutuklandı. Yabancı uyruklu 3'ü ise sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Hız kesmeden yapılan ve bir süre devam eden teknik-takip çalışmalarında 9 örgüt mensubunun faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Mersin'de 6 DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı, 3'ü Sınır Dışı Edildi

Yapılan çalışmalarda kimlik ve adresleri belirlenen zanlıların geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları ve yurtdışına kaçma arayışında oldukları belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere Özel Harekât ekiplerinin de katılımı ile geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 9 örgüt mensubundan yabancı uyruklu 3'ü sınır dışı edilirken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Ali Ekber Şen - 3.Sayfa

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