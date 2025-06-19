Mersin'de 3 Gün Haber Alınamayan Yalnız Adam Evinde Ölü Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Doğancı Mahallesi Kader Sokaktaki bir evde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den 3 gündür haber alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Şahin'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacagı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN