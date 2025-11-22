Haberler

Mersin'de 2 katlı bina titreşimle yıkıldı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde operatör, hasar gören 2 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde operatör, hasar gören 2 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan 2 katlı bina depremde ağır hasar aldı. Yerinde dönüşüme alınarak yıkım kararı verilen bina için kontrollü yıkıma başlandı. Gerekli tedbirlerin alınmasından sonra kent merkezinde bulunan binanın titretme yöntemiyle yıkılması uygun görüldü. Binayı yıkmak için gelen iş makinesi, 2 katlı yapıya dokunmadan titreşimle binayı yıktı. Titreşim ile yıkılan 2 katlı binada toz bulutları oluştu.

İtfaiye ekipleri de toza karşı o sırada bölgede sulama yaptı. - MERSİN

