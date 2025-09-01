Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Silahla Vurularak Öldürüldü

Mersin'de 16 yaşındaki kız çocuğu, ateşli silahla vurularak öldü, şüpheli olarak erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Ölen kızın yakınları ise akşam saatlerinde şüpheli şahsın evinin önüne gelerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu. Araçta bulunanlardan biri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken, Hiranur'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze sonrasında akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese gitti. Polisin önceden tedbir alması sayesinde adreste bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN