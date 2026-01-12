Haberler

Mersin'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir araçta yapılan aramada 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir şahsın kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak tütünleri ele geçirmek amacıyla Toroslar ilçesinde operasyon düzenledi.

Durdurulan araçta yapılan aramada 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

