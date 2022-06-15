10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 milyon gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Tırda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi. Sürücü S.Ö. gözaltına alındı. AA / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.