Uyuşturucuyu emdirilen kâğıtlarda satan şüpheli yakalanıp tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu maddeyi emdirdiği kağıtlarla sattığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu maddeyi emdirdiği kağıtlarla sattığı iddia edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheliler H.Ç.Ç. ve A.O. belirlenerek yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu emdirilen kağıt parçaları ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken polis çalışmasını sürdürdü. Çalışmada şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Serhat Ş.'den aldığı belirlenerek adresine operasyon yapıldı. Operasyonda Serhat Ş. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı ebatlarda 13 parça sentetik kannabinoid emdirilmiş turuncu renkli kağıt, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 815 TL ele geçirildi.

2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serhat Ş. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
