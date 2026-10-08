Mersin Anamur'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 6 obje ele geçirildi

Mersin Anamur'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 6 obje ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmasında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, objeler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yatığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı, 6 obje ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada elindeki tarihi eserleri satmak isteyen 1 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 adet obje ele geçirildi.
Şüpheli ile ilgili adli işlemler yapılırken objeler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.