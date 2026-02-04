Haberler

Mermer yüklü tırda gizlenen 4 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mermer yüklü bir tırda gizlenen Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan İstanbul'a seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 06 FU 1533 plakalı tır, Erbaa D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Uygulama Noktası'nda polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde bulunan mermer paletlerinin arasında Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerine teslim edildi. Tır sürücüsü O.Y. ise gözaltına alınarak Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
