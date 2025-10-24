Mermer Ocağında Kaza: Yılmaz Topal Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir mermer ocağında, başı mermer kesme makinesine sıkışan Yılmaz Topal (54) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA