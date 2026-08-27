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Menteşe'de Ziraat Alanında Yangın: Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Menteşe'de Ziraat Alanında Yangın: Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçramadan itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirsizliğini korurken, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Düğerek yolu üzerinde ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Düğerek yolu üzerindeki bir arazide henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin tamamen söndürülmesi ve yeniden parlamalara karşı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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