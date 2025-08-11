Menteşe'de Minibüs Yayaya Çarptı: Bir Kadın Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde sabah saatlerinde minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 31 AUD 367 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyir halindeyken yola aniden çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Abdi İpekçi Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, işlemlerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
