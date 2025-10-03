Menajer Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi

Haberler

Gezi Parkı davasında 248 gün süren tutuklu kaldıktan sonra önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme, Barım için yeniden tutuklama kararı verdi.

Önceki gün cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest kalan Menajer Ayşe Barım için 27. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı verildi.

AYŞE BARIM'A ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Barım hakkında, ünlü isimlerin de tanıklık yaptığı duruşmada mahkeme heyeti dün adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi. 27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine önceki gün cezaevinden çıktı.

BARIM, YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.27. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını kabul ederek Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
