Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı Davasında 30 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak. Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım'ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL