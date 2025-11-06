Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Taciz Olayına Dava Açacak

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kamu etkinliğinde fiziksel tacize uğradıktan sonra, davacı olacağını ve diğer kadınlar için bir örnek oluşturmak istediğini açıkladı. Sheinbaum, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, 'Eğer bunu başkana yapabiliyorlarsa, kadınlara ne yapmazlar ki?' dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum kamuya açık bir etkinlik sırasında kendisine arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunan sarhoş şahsa dava açacağını belirterek, "Ben şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olur?" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum taciz şoku yaşadı. Sheinbaum, Salı günü kamuya açık bir etkinlik sırasında sarhoş olduğu görülen bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Tacizci şahıs, başkent Mexico City'deki etkinlikte halkı selamlayan Sheinbaum'a arkadan yaklaşarak, Meksikalı lideri boynundan öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Olay anına ait görüntülerde şahsa hemen müdahale edildiği görülürken, tacizci gözaltına alındı.

Sheinbaum olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olur? Eğer bunu başkana yapabiliyorlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne yapmazlar ki? Bu şikayeti, bunu bir kadın olarak yaşadığım için, ama biz kadınların ülkemizde yaşadığı bir durum olduğu için yapmaya karar verdim. Bunu daha önce de öğrenci zamanlarımda yaşadım. Buna bir çizgi çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Tacizci şahsın kalabalık arasındaki diğer kadınlara da tacizde bulunduğu iddia edildiği için dava açma kararında ısrar ettiğini söyledi. - MEXİCO CİTY

