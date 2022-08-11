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Zincirleme trafik kazası: 50 yaralı

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Meksika'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 50 kişi yaralandı.

Meksika'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 50 kişi yaralandı.

Meksika'nın Puebla şehrindeki Norte Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir otobüs, bir minibüs ve 3 otomobilin karıştığı kazada 50 kişi yaralandı. Puebla Şehri Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada kaza sonrası bölgeye sevk edilen sivil savunma personelinin yaralıların kurtarılmasında görev aldığı belirtilirken, Kızılhaç ve çeşitli sağlık kuruluşlarından gelen acil yardım personellerinin de kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ciddi olan 5 kişiyi hastaneye kaldırdığı bildirildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Trafiğin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı. Kazanın, minibüsün frenleri tutmaması sebebiyle önündeki araca çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi. Görgü tanıkları, minibüsün arkasından gelen diğer 3 aracın da kazaya dahil olduğunu ifade etti.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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