Meksika'da doğal gaz boru hattında patlama: 2 yaralı

Meksika'da devlet petrol şirketi olan Pemex'e ait bir doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, doğal gaz boru hattına yakın bölgede yaşayan 800 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Chacaltianguis şehrinde sabah saatlerinde Meksika devlet petrol şirketi olan Pemex'e ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Boru hattındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yetkililer, olayda 2 kişinin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirirken, yaralanan 2 kişinin patlamanın yaşandığı sırada araçlarıyla bölgeden geçtiklerini ifade etti. Patlama sonrası çevrede yaşayan 800 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildiği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile boru hattındaki yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanı Guadalupe Osorno Maldonado yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattında yaşanan patlama sonucunda çevredeki birkaç noktada yangın çıktığını, yoğun gaz kokusu sebebiyle de bölgede yaşayanların tahliye edildiğini bildirdi. Bakan Maldonado, boru hattındaki gaz akışının kesilerek yangına müdahale edildiğini belirtirken, tahliye edilen vatandaşlar için ise geçici barınakların kurulduğunu söyledi.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa