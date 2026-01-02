Haberler

Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem, başkent Mexico City'de de hissedildi. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, deprem sırasında basın toplantısındaydı. Öncelikle ciddi bir hasar bildirilmediği açıklandı.

Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Mexico City'de de hissedilirken, Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı. Sheinbaum ve katılımcılar sirenlerin çalması ile toplantıyı yarıda keserek binayı terk etti. Sheinbaum, kısa bir süre sonra basın toplantısına devam etti. Sheinbaum, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile görüştüğünü, valinin kendisine şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediğini belirtti.

Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendini sokaklara atarken, depremde can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), depremin Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında ve 35 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor