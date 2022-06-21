Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı Meksika'da devrilen 25 metrelik ağacın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı. Meksika'da devrilen 25 metrelik ağacın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı. Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi. Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi. Yaşanan kazanın ardından araçtakileri kurtarmak için çevrede bulunan vatandaşların hemen yardıma koştuğunu bildiren görgü tanıkları, 3 kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirtti. Büyük Okyanus'ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor. - MEXİCO CİTY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Sonora 3. Sayfa Haberler

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