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Mecidiyeköy'de Yol Verme Tartışması Kameralara Yansıdı

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Mecidiyeköy'de yaşanan bir yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini dövmekle tehdit etti. Tartışma sırasında yaşanan 'erkek misin sen' sözleri kameralara yansıdı.

Mecidiyeköy'de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit edince ortalık karıştı. Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan "erkek misin sen" tartışması kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti. Bunu duyan sürücü, cep telefonu kamerasını çıkararak yaşananları kayıt altına almaya başladı. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

"Tehdit ediyordun, erkek misin sen?"

Yaşananları kaydeden sürücü, "Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı. Kayda alınan sürücü ise, "Telefonla çekince erkek mi oldun?" sözleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti. Dünyanın en güzel erkeği sensin diye sürücü, karşısındaki tahrik etmeye devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi. Yaşanan ilginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mecidiyeköy Şişli Güvenlik Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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