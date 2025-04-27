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Mecidiyeköy'de Kaçırdığı Otobüse Binmek İçin Yolu Kesen Yolcu Kamerada

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İstanbul Mecidiyeköy'de bir yolcu, kaçırdığı otobüse binmek için aracı durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförünün yolcuyu almayarak önünü kesmesine neden olan olay, çevredeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy'de kaçırdığı otobüse binmek için yolu kesen şahıs kamerada

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran yolcu, peşinden koşarak araca binmek istedi. Şoförün almaması üzerine otobüsün önünü kesen yolcu, uzun süre gitmesini engelledi. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir kaza yaşanmadan yoldan çekildi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa
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