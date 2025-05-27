Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı

Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
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Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
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Samsun merkezli 3 ilde Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen "Kral Döner" isimli işletmeye yönelik "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturması yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

KRAL DÖNER'E YÖNELİK SORUŞTURMA

Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işletmeye yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

4 AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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