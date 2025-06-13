Mavi Göl'de Tekne Çalışanı Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, tekne çalışanı Mehmet Ali Elvan dengesini kaybederek Mavi Göl'e düştü. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Elvan, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de suya düşen tekne çalışanı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Mavi Göl'de meydana geldi. Tekne çalışanı Mehmet Ali Elvan dengesini kaybederek suya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Elvan olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Mamak Devlet Hastanesine sevk edildi. Elvan, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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