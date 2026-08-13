100 Milyar TL'lik Kara Para Yurt Dışına Çıkarıldı
MASAK'ın incelemesinde, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkarılarak kara para aklanması tespit edildi. İlgili şirket ve mal varlıklarına kayyım atandı.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı