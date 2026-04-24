Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerince masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama (TCK-227)' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışma kapsamında 6 mağdur kadın ile 27 bilgi sahibi erkek tespit edilirken, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda fuhuş suçuna yönelik deliller ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ahlak Büro Amirliği'ndeki sorgulanması tamamlanan M.A., İ.A. ve C.E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

