Maryland' da Askeri Üste Şüpheli Paket Alarmı

ABD'nin Maryland eyaletindeki askeri üsse teslim edilen beyaz toz içerikli şüpheli bir paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı, bazıları hastaneye kaldırıldı. Paketin açıldığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava üssüne beyaz toz içerikli şüpheli bir paket teslim edildi. Üssün içindeki binada paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. Bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Hava üssünden yapılan açıklamada, "Bina, önlem olarak boşaltıldı ve bölge çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu. Joint Base Andrews ilk müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi, acil bir tehdit olmadığı belirlendi ve olay yeri Özel Soruşturma Bürosu'na devredildi" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Joint Base Andrews, başkan, başkan yardımcısı ve kabine üyeleri gibi önemli isimlerin resmi görev için düzenli olarak ziyaret ettiği bir askeri üs. Başkan Donald Trump son olarak çarşamba günü üssü ziyaret etmişti. - MARYLAND