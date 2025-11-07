Haberler

Maryland' da Askeri Üste Şüpheli Paket Alarmı

Güncelleme:
ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava üssüne teslim edilen beyaz toz içerikli şüpheli bir paketin açılması sonucu çok sayıda kişi rahatsızlanırken, bazıları hastaneye kaldırıldı. Bina boşaltıldı ve olay yeri güvenlik araştırması için devredildi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava üssüne beyaz toz içerikli şüpheli bir paket teslim edildi. Üssün içindeki binada paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. Bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Hava üssünden yapılan açıklamada, "Bina, önlem olarak boşaltıldı ve bölge çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu. Joint Base Andrews ilk müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi, acil bir tehdit olmadığı belirlendi ve olay yeri Özel Soruşturma Bürosu'na devredildi" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Joint Base Andrews, başkan, başkan yardımcısı ve kabine üyeleri gibi önemli isimlerin resmi görev için düzenli olarak ziyaret ettiği bir askeri üs. Başkan Donald Trump son olarak çarşamba günü üssü ziyaret etmişti. - MARYLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
