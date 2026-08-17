Fethiye ve Marmaris'te Teknelerde Yaralanan İki Kişi Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde özel ve gezi teknesinde yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede ve Marmaris açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaşlar için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan iki vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı