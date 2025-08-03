Marmaris'te Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Marmaris Yalancıboğaz mevkisinde çam ağacına yıldırım düşmesi sonrası yangın başladı. Bölgeye Muğla orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Arazöz ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yanan sahada orman yağın ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı

Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı

Zincir marketlerle ilgili çarpıcı karar! Bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.