Haberler

Marmaris'te restorana saldıran şüpheliler Aydın'da yakalandı

Marmaris'te restorana saldıran şüpheliler Aydın'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırının ardından, şüpheliler Aydın'da yakalandı. Olayda yaralanan restoran işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri Aydın'da yakalandı.

Olay, Yat Limanı içindeki bir restoranda dün akşam saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı. Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri E.C ve Ö.A (25) emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris'te emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti