Haberler

Marmaris'te Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Marmaris'te Orman Yangını Hızla Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yakın bir mesafede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yakın bir mesafede çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Marmaris ilçesi Yeşilbelde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alana yakın bir mesafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşansa da yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.