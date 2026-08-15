Haberler

Marmaris'te Zorlu Arazide Yangın

Marmaris'te Zorlu Arazide Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kabakargı Koyu'nda belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı Koyu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Marmaris ilçesi Kabakargı Koyu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle karadan ulaşımın zor olduğu koydaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ayrıca yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan firari şüpheli Bakü’de yakalandı

Sınır ötesinde nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı