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Marmaris'te denizde erkek cesedi bulundu

Marmaris'te denizde erkek cesedi bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halk Plajı'nda sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz bir erkek fark edildi. 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi, boğulma ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Halk Plajı'na gelen vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.25 sıralarında denizden çıkardıkları yaklaşık 35-40 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesinin ardından olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Şahsın yüzmek için denize girdiği ve boğularak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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