Marmaris'te beton mikseri devrildi, şoför burnu bile kanamadan kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Marmaris ilçesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris geliş yönünde seyir halinde olan beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, mikser sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Devrilen araçta maddi hasar oluşurken, mikserde bulunan çimento karışımı yola döküldü. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma asayiş ve polis bölge trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Beton mikserinin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, mikserin devrilmesi sırasında sürtünmeye bağlı olarak çıkan kıvılcımlar kısa süreli alevlenmeye neden oldu. Olay yerine sevk edilen orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yola dökülen betonun temizlenmesi için de çalışma yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı