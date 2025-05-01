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Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen, lastik botun motor arızası yapması sonucu kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak için fiber karinalı lastik bot ile hareket eden botun motor arızası yapması sonrası lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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