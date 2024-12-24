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Marmaray Bostancı İstasyonu'nda İntihar Olayı

Marmaray Bostancı İstasyonu'nda İntihar Olayı
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Bostancı Marmaray İstasyonu'nda bir erkek şahıs, trenin altına atlayarak intihar etti. Olay sonrası tren seferleri tek yönlü olarak devam ederken, güvenlik ekipleri incelemeleri sürdürüyor.

Marmaray Bostancı İstasyonu'nda erkek bir şahıs trenin altına atlayarak intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bostancı Marmaray İstasyonunda gerçekleşti. Gebze yönüne doğru istikamette olan trenin altına atlayan kimliği henüz belirlenemeyen, iddiaya göre, 44 yaşındaki erkek bir şahıs vagonlarınaltında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis, UMKE ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, intihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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