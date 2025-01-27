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Marmara Gölü'ndeki İşgallere Karşı Tavizsiz Mücadele

Marmara Gölü'ndeki İşgallere Karşı Tavizsiz Mücadele
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Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri sınırlarında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'ndeki izinsiz tarım faaliyetleri jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İşgallere karşı yürütülen çalışmalar mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.

Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı sınırları içerisinde yer alan ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kuruyan Marmara Gölü'ndeki arazi işgallerine karşı tavizsiz mücadele edilecek. Kuruyan gölde izinsiz tarım faaliyeti yürüten şahısların işgallerine karşı harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz yürütülen faaliyetleri durdurdu.

Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve göçmen kuşların uğrak yeri halindeki Marmara Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen kurudu. Kuruyan göldeki hazine arazilerini işgal eden şahıslar hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken bölgedeki asayişi de tehdit ediyor.

Kuruyan gölü fırsat bilen bazı işgalciler de gölde izinsiz tarım faaliyetlerinde bulunmaya ve kaçak yapılar inşa etmeye başlaması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Kuruyan Marmara Gölü'ndeki işgalleri sonlandırmak için tavizsiz bir şekilde çalışma yürüten jandarma ekipleri hem yaşanabilecek işgallerin önüne geçmek için devriye görevi hem de bozum faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar göl kenarındaki mahalle halkı tarafından da takdirle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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