Marmara depreminde 3 gün göçük altında kalan gençten 11 yıldır haber yok

Kardeşinden 11 yıldır haber alamayan abisi gelecek müjdeli bir haberi bekliyor

ANTALYA - Marmara'da 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulan ve sağlığına kavuşan gençten ailesi 11 yıldır haber alamıyor. Kardeşinin yanağında bulunan sol benden ve ayağındaki platin izinden yola çıkarak aramaya devam eden abisi ise bulunmasını dört gözle bekliyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan Saime- Salih Konca Lisesi öğrencisi o dönem 18 yaşında olan Rıdvan Mevlüt, 18 Ocak 2011'de evine gelen arkadaşını uğurlamak için dışarı çıktı. Aile çocuklarından bir daha haber alamadı. Gencin abisi Ruslan Mevlüt polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 11 yıla rağmen gençten şuana kadar bir ize ulaşılamadı. Ruslan Mevlüt, kardeşinin sol yanağında ben ben sol ayağında platin bulunduğunu söyledi. Öte yandan gencin Marmara'da 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulduğu belirtildi.

"Kardeşim ile en son evden çıkan arkadaşıdır"

Süreç içerisinde yaşananları anlatan Ruslan Mevlüt, "18 Ocak 2011 günü saat 16.30'da ben işte iken dışarı çıkıyor. Bir daha haber alamadık. Biz daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Kiminle çıktığını sordular. Biz de arkadaşını söyledik. Arkadaşının da ifadesi alınıyor. Ama bir şeye ulaşılamadı. Kardeşim ile en son evden çıkan arkadaşıdır. Emniyet bize sürekli aranmaya devam ettiğini söylüyorlar. Ne ölüsü var ne dirisi var" dedi.

3 gün göçük altında kaldı

Kardeşinin sol yanağında ben olduğunu belirten Mevlüt, "Sol bacağında da platin ve 16 tane dikiş izi var. Kardeşim 18 yaşında kayboldu, şuanda 29 yaşında. 1999 depreminde biz Çınarcık'ta bulunuyorduk. 3 gün göçük altında kaldık. İzler ve kırık bacak bundan dolayı oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Benimkisi bir umut bulunursa çok sevinirim" sözlerine yer verdi.